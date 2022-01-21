حالة الطقس غدا السبت 22-1-2022.. تساقط أمطار ودرجة الحرارة تصل لصفر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 22 يناير الجاري، إذ إنه من المتوقع أن يكون الطقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

حالة الطقس غدًا

وبيّنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون مضطربا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 ويصل حتى 3 أمتار، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المناطق كافة كما يلي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 16 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 08

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01

نويبع 18 10

طابا 16 10

كاترين 08 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 13

الغردقة 19 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 20 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 17 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11