«فايننشيال تايمز»: سعر برميل النفط ارتفع بنسبة 14% خلال أقل من 3 أسابيع

ارتفع سعر برميل النفط عالمياً بنسبة تصل إلى 14% على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط توقعات عالمية بمواصلة الصعود على مدار 2022، ليكسر حاجز 100 دولار للبرميل، وذلك عند ثبات جانب العرض، بحسب تصريحات محللين ماليين لصحيفة «فايننشيال تايمز».

أسعار النفط تسجل أرقامًا غير مسبوقة منذ 2014

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنَّ أسعار النفط تخطت مستويات لم تصل إليها منذ 7 سنوات، على خلفية استهداف الحوثيين للإمارات، والتي تعد ضمن أكبر 6 دول من حيث احتياطي النفط والغاز عالمياً ما عزز المخاوف المتعلقة بجانب العرض للسلعة الاستراتيجية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصافي الإماراتية 1.2 مليون برميل يوميًا وللنفط الخام 4.2 مليون برميل يوميًا.

وكانت وزارة الطاقة الإماراتية، أعلنت مطلع شهر ديسمبر الماضي، خلال اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»، عن نيتها زيادة كبيرة في الاحتياطي بمقدار 4 مليارات برميل نفط و16 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

«غرب تكساس» يصعد 1.9% و«برنت» يلامس مستوى 88 دولارا

وكان خام برنت، سجل خلال تعاملات، أمس، الثلاثاء، صعوداً بنسبة 1.2%، ليلامس مستوى 88 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 1.9% ليصل إلى 85.43 دولار للبرميل، وذلك في ظل مستويات تضخم عالمية غير مسبوقة.

وفي المقابل، أعلنت روسيا، ثالث أكبر دولة منتجة للنفط عالمياً، بإنتاج يومي يصل إلى 10.8 مليون برميل، إمداد ما يقرب من نصف زيادة الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف «أوبك بلس»، وذلك على خلفية تخفيض عمليات التنقيب عن النفط.

يجدر الإشارة إلى إخفاق أعضاء تحالف «أوبك بلس»، في الوفاء بزيادات الإنتاج التي كان مخططًا لها لسد احتياجات العالم النفطية بعد التعافي الاقتصادي، ما يشير إلى أنَّ أسواق النفط قد تعاني مزيدًا من الضغوط هذا العام.