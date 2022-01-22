«أرصاد الزراعة»: طقس مصر أصبح أوروبيا بامتياز ويجب تغيير نمط حياتنا

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية، بالمعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تعرض مصر لموجة الطقس البارد هذه الأيام يعود إلى التغير الحاد في المناخ الذي جعل من فصل الشتاء بمصر أوروبياً بامتياز.

وأوضح «أبو المعاطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تتعرض منذ بداية يناير الجاري لمنخفضات جوية طويلة المدى، على عكس السنوات الماضية، إذ كانت الموجة الباردة لا تزيد عن يومين فقط، مشيراً إلى أنه بداية من النصف الثاني من يناير وصلت إلى البلاد تدفقات جوية شديدة البرودة اتجهت من القطب الشمالي ناحية الجنوب وتمددت على دول شرق حوض البحر المتوسط، وتسببت في تساقط ثلوج كثيفة على كل من تركيا ولبنان وسوريا.

موجة طقس شديدة البرودة متوقعه الأسبوع المقبل

وأوضح رئيس قسم الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأسبوع المقبل يتوقع أن تتعرض البلاد لموجة شديدة البرودة أشد حدة، وستسجل درجات الحراراة معدلات منخفضة مقارنة بالحالية، وتقل عن 10 درجات في مناطق متفرقة، مؤكداً أن ذلك يأتي بسبب التغيرات المناخية الحادة والمتطرفة والتي جعلت من مناخ مصر أوروبياً، وهو ما يتحتم علينا الأستعداد للتكيف مع هذا الوضع، والعمل على تغيير أنماط سلوكنا بداية من نوعية الملابس التي يجب أن تتناسب مع الأنخفاض الشديد في الحرارة، وانتهاء بأنماط الزراعة وأصناف المحاصيل الزراعية التي تناسب مع هذه الأجواء، مرورواً بتغيير أنماط غذائنا وعاداتنا وأعمالنا.

«أبو المعاطي»: يجب تغيير أنماط سلوكنا لأننا أصبحنا مثل أوروبا

وتابع رئيس قسم الأرصاد الجوية، أن الدليل على ذلك هو تساقط ثلوج كثيفة بشكل متكرر على مواقع عديدة ومتفرقة من البلاد بداية من أسوان ومحافظات الدلتا والقاهرة وسيناء والإسكندرية، كما أن الأمطار تساقطت بشكل كثيف وعنيف هذا العام أيضاً وعلى فترة طويلة، وهو أمر لم نعتده في مصر التي كانت تتميز بالاعتدال الشتوي وكانت الفصول أربعة شتاء وربيع وصيف وخريف، وأصبحت الآن فصلين فقط، شتاء وصيف واختفى الربيع والخريف.

ولفت إلى أنه في مقابل الانخفاض الشديد في الحرارة، فإن الصيف أيضاً أصبح متطرفاً وأشد ارتفاعاً من ذي قبل، وأصبح الصيف إفريقياً ويحتاج أيضاً إلى تغيير الأنماط فيه والسلوكيات وإعادة هيكلة المنظومة الزراعية.