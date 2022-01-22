فتح التقديم على وظيفة «أمين مكتبة» بـ36 قرية و148 تابعا بشبين القناطر

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الثقافة، عن فتح باب التوظيف كـ«أمين مكتبة»، وذلك بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة القليوبية، والتي من المقرر أن تشهد افتتاح مجموعة من المكتبات في 36 قرية و148 تابعا بمركز شبين القناطر والذي يتم تنفيذ المبادرة فيها.

رابط التقديم لوظائف «حياة كريمة»

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، عن أنه سيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادا للمقابلات الشخصية، والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وللتقدم إلى الوظائف.. قم بزيارة الرابط الرسمي من هنا

المؤهلات والشروط المطلوبة لتعيينات حياة كريمة

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، عن أن المؤهلات والشروط المطلوبة لوظيفة أمين مكتبة بمشروعات «حياة كريمة»، في شبين القناطر هي:

- مؤهل جامعي مناسب «يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات».

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- ذكور وإناث.

- استخدام الحاسب الآلي وبرامج الـoffice.

- مهارات بيع ممتازة.

- مهارات تواصل ممتازة.

- القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم.

- حسن السير والسلوك.

- الشغف بالقراءة.

- لائق طبيا.

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث على أن يكون أخر موعد لاستقبال طلبات التقدم الإليكترونية هو 15 فبراير 2022.

متابعة أعمال توصيل الغاز لقرى شبين القناطر

في سياق آخر، تابع خالد العرفي، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر المدينة، الأعمال الجارى تنفيذها فى قطاع الغاز على طريق شبين القناطر، الخانكة، أبو زعبل، من خلال شركة غاز مصر، وأيضا أعمال الشركة المصرية للاتصالات، لتنفيذ أعمال المسارات الرئيسية المغذية بالقرى.

ونبه رئيس المدينة على ضرورة تواجد مسئولي الغاز والمصرية للاتصالات بمواقع العمل، والالتزام بضوابط السلامة المهنية، ورفع نواتج الحفر، وتسوية وتمهيد أماكن العمل، أولا بأول، لعدم إعاقة المرور وسيولة حركة السير، والتنسيق المستمر مع المرور وشركات المرافق، وتواجد مسئولي إدارة الطرق والمتابعة بمجلس المدينة.