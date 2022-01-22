إطلاق «مبادرة في حب مصر» بالأقصر.. بمشاركة 130 شابا وفتاة

شهد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور أحمد السهم، ممثل الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نرمين عمران، من الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة، الجلسة الافتتاحية للمبادرة المجتمعية العاشرة «في حب مصر»، تحت شعار «جميلة يا بلدي»، بمحافظة الأقصر، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بدعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في إحداث التحسن النوعي والمستدام بالمحافظة.

الجلسة الافتتاحية بمشاركة 130 شابا وفتاة

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمبادرة، بحضور المهندس فتحي رشوان، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة بالمنيا، وحجاج عبد اللطيف، مدير إدارة شباب الطود، وبمشاركة 130 شابا وفتاة من أعضاء الجمعية المتطوعين بالجامعات المصرية من 15 محافظة مصرية، وعدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية والبحثية والجامعات لكل مرحلة، وعقدت بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والبيئة.

ندوات وورش عمل

وتهدف المبادرة إلى حث روح العمل التطوعي لدى الشباب، وتدريب الكوادر الشبابية للعمل في مجال التوعية البيئية، كما تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي أقرتها الأمم المتحدة في اجتماعها الأخير، وبدء تنفيذ أهدافها بالفترة من 2015 إلى 2030، كما يهدف برنامج الجمعية في إطار مبادرة «جميلة يا بلدي»، ويتضمن ندوات وورش عمل حول التغيرات المناخية، وتأثيرها على التنمية المستدامة، ومتحور كورونا والوقاية منه، والصحة والبيئة، والمخلفات الإلكترونية وتأثيرها على الصحة والبيئة، والمشاركة المجتمعية، وتدوير المخلفات، واقتصاديات البيئة، وعمل يوم خدمة عامة (زراعة أشجار مثمرة)، وعمل دهانات ورسومات جدارية وتجميلية بمشاركة رئاسة مركز ومدينة الطود بالأقصر، وقصر الثقافة ووزارة البيئة وبعض منظمات المجتمع المدني بمحافظات المنيا والقاهرة والأقصر.