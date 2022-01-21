«أوقاف الأقصر»: برنامج تدريبي جديد للأئمة.. وحملات توعوية للمواطنين

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن عقد البرنامج التدريبي الثانى للأئمة بمديرية الأوقاف، في قاعة مركز نادي السلام للشباب والرياضة بإسنا، جنوب محافظة الأقصر، وذلك يومي 22 و23 يناير الجاري، وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار الدور الديني والوطني وكذلك الدور الاجتماعي الذي تؤديه وزارة الأوقاف المصرية، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات، وفرع المجلس القومي للمرأة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفية، إنه خلال تلك الدورات سيتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حيث يهدف هذا التدريب المتخصص إلى مناقشة مجموعة من القضايا الحياتية المتعلقة بالمرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، مع المتخصصين، وإيصال المعلومة الصحيحة لبعض القطاعات المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي.

ندوات توعوية وفعاليات

كما أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى بدء المشاركة في تنفيذ فعاليات وندوات تهدف للتوعية المجتمعية من خلال جلسات الدوار، بداية من الاثنين المقبل، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، ويتم فيها مناقشة عدد من القضايا التوعوية التي تهم المرأة دينيا واجتماعيا واقتصاديا، وتستهدف مناطق مركزى إسنا وأرمنت تحديدًا، على أن يتم عقد 146 جلسة في المرحلة الثانية من جلسات الدوار في المرحلة الثانية منها داخل القرى في المراكز المختلفة بالمحافظة، لتثقيف وتوعية الأهالي والمواطنين والسيدات بالصعيد.