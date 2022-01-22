ضبط سيارة و3 عربات «كارو» ألقوا المخلفات على الطريق العام بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، وضبط المركبات التي تلقي بالمخلفات بالطريق العام، لما تسببه من أضرار بيئية تؤثر على المظهر الحضاري للطرق والمحاور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردعهم.

ضبط سيارة محملة بمخلفات حيوانية أعلى دائري الوراق

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن حي الوراق ودوريات المتابعات الميدانية تمكنت من ضبط سيارة أعلى الطريق الدائري، نطاق حي الوراق، محملة بالمخلفات والعظام الحيوانية، ألقت ببعض حمولتها بمسارالطريق الدائري، وتناثر منها مخلفات بعدد من قطاعات الطريق أثناء سيرها، وذلك لعدم وجود غطاء أعلى الحمولة.

التحفظ على السيارة بجراح الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى أنه فور رصد السيارة، تم التحفظ عليها من قبل أجهزة حي الوراق، ووضعها بجراج الحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع القيام برفع المخلفات الناتجه عنها، حفاظاً على كفاءة النظافة بالطريق.

التعاون مع هيئة النظافة ودوريات ميدانية ببؤر إلقاء مخلفات البناء

وجاء في بيان محافظة الجيزة أن اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة، وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التي يتكرر إلقاء مخلفات البناء بها، لتحقيق الرقابة الصارمة، وضبط السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء وتلقي بها بالمحاور والطرق.

ضبط 3 عربات «كارو» و«تروسيكل» بقطاع المنيرة الغربية

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه في نفس الإطار، ضبطت أجهزة المحافظة، من خلال حي شمال بقطاع المنيرة الغربية، 3 عربات «كارو» ومركبة «تروسيكل»، أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام، وتم التحفظ على المركبات وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.