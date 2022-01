السعوديون والثلوج وجها لوجه.. موجة برد غير مسبوقة والحرارة 6 تحت الصفر

انخفضت درجات الحرارة، أمس، في مدن السعودية، انخفاضا حادا غير مسبوق منذ سنوات طويلة، إلى الدرجة التي وصلت فيها في بعض الأماكن إلى 3 درجات تحت الصفر، ليجد السعوديون الذين اعتادوا على المناخ الصحراوي، أنفسهم أمام الثلوج وجها لوجه.

المتحدث باسم مركز الأرصاد، حسين القحطاني، استبق هذا الانخفاض الحاد، وأعلن، الخميس، أن السعودية ستشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا في هذه الآونة على مناطق شاسعة من المملكة العربية السعودية، وذلك حسبما نقل تقرير لشبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقد سجلت مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن، أمس، 3 درجات تحت الصفر، وكانت درجة الحرارة في مدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في الشمال، كما تم رصد درجتين تحت الصفر في الجوف.

وكانت مدينة طريف في شمال السعودية قد سجلت الأربعاء 6 درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما.

منظر مبهر لجري الإبل وسط الثلوج، تبوك شمال المملكة العربية #السعودية





Camels running in the snow, North of #Saudi Arabia



