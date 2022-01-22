الحبس 3 سنوات لـ«فراش» مدرسة تحرش بتلميذ من ذوي الهمم

عاقبت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، عاملا في المدرسة الفكرية بمركز السنطة، بالحبس 3 سنوات، بتهمة التحرش الجنسي بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إحدى غرف المدرسة.

بلاغ ولي أمر التلميذ بالواقعة

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من ولي أمر التلميذ «أحمد. ا»، 11 سنة، تلميذ في الصف السادس الابتدائي في مدرسة التربية الفكرية بإدارة السنطة التعليمية، يتهم فيه «وجيه. م»، 50 سنة عامل في نفس المدرسة، بالتحرش بطفله داخل أحد فصول المدرسة، وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وذكر الأب، في محضره الذي يحمل رقم 8753 لسنة 2021، مركز شرطة السنطة، أن زوجته تعمل في المدرسة، عاملة نظافة، وابنه المجني عليه تلميذ في نفس المدرسة، ودائما ما كانت تصطحبه معها أثناء العودة إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث طفله ينتظرها حتى انتهاء عملها، والعودة معا للمنزل، والمتهم عامل أيضا في نفس المدرسة.

وأضاف الأب أنه يوم الواقعة، طلبت زوجته من طفلها (المجني عليه)، الانتظار حتى انتهاء عملها، حيث أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصعب العودة إلى المنزل بمفرده، وبعد وقت قصير فوجئت بعدم تواجده، وأثناء البحث عنه، وجدته برفقة المتهم، داخل إحدى الغرف بالمدرسة ويقوم بالتحرش به، ويحاول تجريد الطفل من ملابسه وملامسة أجزاء من جسده.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت توقيع الكشف الطبي على الطفل، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات طنطا، والتي تداولت القضية، وأصدرت قرارها بحبس المتهم 3 سنوات.