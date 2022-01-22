معجبو آنا دي أرماس يقاضون صناع «Yesterday» بسبب حذف مشاهدها من الفيلم

أزمة جديدة في هوليود تواجهها الممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وشركة «يونيفرسال بيكشرز» المنتجة لفيلم «Yesterday» للمخرج إخراج داني بويل، الذي طرحته في دور العرض السينمائي عام 2019، حيث رفع اثنان من المعجبين دعوى قضائية زاعما أنهما تعرضتا للخداع لاستئجار الفيلم، وذلك لأن الممثلة الكوبية ظهرت في المقطع الدعائي.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد الشركة المنتجة لفيلم «Yesterday»

يقول كونور وولف ومايكل روزا، من ولاية كاليفورنيا، إن كل منهما دفع 3.99 دولارًا لاستئجار الفيلم على «أمازون برايم»، فقط ليكتشفوا أنه جرى حذف مشاهد الممثلة آنا دي أرماس من النسخة النهائية للفيلم، وتتهم الدعوى شركة «يونيفرسال بيكشرز» بالتورط في تسويق مخادع، وتطالب بتعويض لا يقل عن 5 ملايين دولار نيابة عن المتضررين، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاء في الدعوى: «نظرًا لأن المستهلكين تلقوا وعودًا بمشاركة آنا دي أرماس من خلال المقطع الدعائي لفيلم (Yesterday)، لكن عندما شاهدوا الفيلم لم تكن موجودة ضمن الأحداث، ولم يحصلوا على قيمة مالية مقابل استئجارهم أو شرائهم للفيلم».

يذكر أن فيلم «Yesterday» من بطولة هيمش باتيل في دور «جاك مالك»، مغني وكاتب أغاني، من خلال حدث خارق للطبيعة، يصبح هو الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي يتذكر فرقة البيتلز، ويصل «مالك» إلى النجومية عندما يعيد تقديم أعمالهم للعالم على أنها من أعماله.

كان من المفترض أن تظهر آنا دي أرماس في دور فتاة تدعى «روكسان»، يتعرف عليها «مالك» في موقع تصوير برنامج جيمس كوردن الحواري ويغني لها أغنية «Something» لجورج هاريسون، ولكن جرى حذف تلك المشاهد.

مؤلف فيلم «Yesterday» يكشف سبب حذف مشاهد آنا دي أرماس من الفيلم

ومن جانبه، أوضح كاتب السيناريو ريتشارد كيرتس لـ «Cinema Blend» أن حذف مشاهد الممثلة الشابة من الفيلم كان ضروريا، قائلا: «كان هذا قطعًا مؤلمًا للغاية، لأنها كانت رائعة، ولكن كما تعلم، توجد بعض المشاهد المفضلة لدينا من الفيلم، ولكن كان علينا قصها من أجل النسخة النهائية».