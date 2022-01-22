تأجيل محاكمة أم قتلت طفلها.. حملت به سفاحا من شقيقها أثناء سفر زوجها

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية اليوم، تأجيل نظر محاكمة ربة منزل متهمة بالحمل سفاحا وقتل طفلها عمدا، إلى جلسة 26 فبراير المقبل، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لها اتهاما بقتل طفلها عمدا، بعد ولادته في إحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة أطبقت على فيه وأنفه بيدها، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنته في المقابر، بعد أن أنجبته ‏سفاحا من شقيقها حال سفر زوجها منذ عام ونصف إلى المملكة العربية السعودية، والذي انزعج ‏عندما أخبرته زوجته أنها أنجبت وستسجل الطفل باسمه، إلا أنها تخلصت من الطفل وقتلته، وتبين ‏من تحليل البصمة الوراثية للجثة أن الزوج ليس والد الطفل، واعترفت الزوجة أنه نشأت علاقة غير ‏شرعية مع شقيقها نتج عنها الطفل.

مداولة القضية أمام المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عبد الغفار ‏عبد الرزاق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر‎، وذلك في القضية رقم 9232 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين، ‏والمقيدة برقم 1918 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

الأم تقتل طفلها بعد حملها سفاحا من شقيقها

وأحيلت المتهمة «وفاء إ. م.» محبوسة، ‏‏27 سنة، ربة منزل، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنها في 14/ 4/ 2021 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، قتلت ‏المجني عليه، طفلها -التي وضعته سفاحا- عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم ‏على قتله بغية عدم افتضاح ما أقدمت عليه من بغاء.‏

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها: «أخذت طفلها على هيئته الواهنة ‏وأطبقت على فيه وأنفه بيدها واستوثقت من إطباقها عن أنفاسه بغطاء فراش بطانية قاصدة ‏إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن فاضت روحه ‏وذلك على النحو المبين التحقيقات».‏

الزوج يتهم زوجته بالحمل سفاحا

واستمعت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفي عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، إلي أقوال ‏زوج المتهمة المدعو «محمد ر. ش.»، 34 سنة عامل بدولة السعودية بأن المتهمة زوجته أعلمه ‏بوضعها طفلها المجني عليه وطالبته باتخاذ إجراءات قيده ونسبه إليه فساورته الشكوك حيالها لعدم ‏قيامه بمعاشرتها منذ عام ونصف وذلك بتاريخ سفره إلى الخارج وباستبيانه الأمر أنبأته والدتها ‏بقيام المتهمة بالتخلص من الطفل، وعزي قصد المتهمة إلى إزهاق روح الطفل المجني عليه لعدم ‏افتضاح أمرها بممارسة الرذيلة مع شقيقها ووضعها الطفل المجني عليه سفاحا.

وتوصلت تحريات مباحث السنبلاوين، إلى قيام المتهمة بمعاشرة شقيقها وآخرين معاشرة الأزواج ‏ووضعها للطفل المجني عليه سفاحا، وحال اكتشاف زوجها الشاهد الأول أمرها، عقدت العزم ‏وبينت النية على وأد حياة الطفل المجني عليه، لعدم افتضاح أمرها، فأجهزت عليه وكممت فاه ‏وأنفه حتى أزهقت روحه وبلوغ مقصدها، وأقرت له بارتكابها الواقعة‎.‎

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والخاص بالمجني عليه الطفل، أنه بفحص وتشريح الجثمان ‏تبين أنه لذكر مكتمل النمو وولد حيا وتنفس الهواء، ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض مع إمكانية ‏وفاة الطفل من اسفسكيا كتم النفس بيد المتهمة ووضع غطاء الفراش عليه حتى أزهقت روحه ‏بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وثبت بتقرير البصمة الوراثية للمجني عليه للطفل أنه نجل ‏المتهمة الأولى، وليس ابن زوجها وذلك لعدم اتفاق البصمة الوراثية لهما، مما يقطع باستحالة كونه ‏أبا له.‏