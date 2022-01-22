مديرو المدارس: امتحان اللغة العربية لـ«أولى ثانوي» في مستوى الطالب المتوسط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أنباء بشأن صعوبة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، الذي عقد اليوم، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا؛ كتعقيم اللجان الامتحانية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

ومن جانبه، قال حسين عبد الحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العكسرية بنين بمحافظة الجيزة، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة اعتمدت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وتنوعت الأسئلة المقالية على أجزاء المقرر الدراسي في التعبير والقصة لتشمل 30% من الدرجات.

وأضاف «عبد الحكيم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المدرسة حرصت على وضع أسئلة طبقا للمواصفات التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم، التي اهتمت بقياس جميع مستويات الطلاب.

تنوع الأسئلة بين المقالية والاختيار من متعدد

ومن جانبه، أكد محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وتنوعت الأسئلة بين المقالية والاختيار من متعدد، موضحاً أن الطالبات أشادن بمستوى الأسئلة.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن الامتحان، وعملية التصحيح تتم من قبل معلمي المدرسة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.

وفي سياق متصل، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن امتحان اللغة العربية سار بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أن الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة واستفادوا من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.