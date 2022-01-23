انطلاق امتحانات «تانية ثانوي» 2022 بمادة اللغة العربية ورقيا اليوم

تنطلق، اليوم، امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول بمادة اللغة العربية، وتعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع الإدارات والمديريات التعليمية، حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت على أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى، وتم وضع الأسئلة من قبل موجهي المدارس.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي

- اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و15 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الثانية 20 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و10 للأسئلة المقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 للمقالية.

- الفيزياء: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الكيمياء: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الرياضيات وتشمل الجبر والتفاضل وحساب المثلثات: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 درجة للأسئلة المقالية.

- تطبيقات الرياضيات: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الأحياء: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الفلسفة والمنطق: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- علم النفس والاجتماع: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الجغرافيا: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- التاريخ: 23 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و7 للمقالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب بدخول الامتحان بجهاز التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية، موضحاً أن الامتحان يعقد ورقياً بالكامل ويشمل أسئلة موضوعية ومقالية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد المواصفات الفنية لأسئلة الامتحان وأرسلها لجميع الإدارات التعليمية، مشدداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.