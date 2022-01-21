«مدارس» تحدد مفاهيم مادة علم النفس لطلاب الصف الثاني الثانوي

حددت عدد من مدارس المرحلة الثانوية، تعريف عدد من المفاهيم الأساسية في مادة علم النفس والاجتماع، لطلاب الصف الثاني الثانوي، حصلت عليها «الوطن»، التي تساعد الطالب في مراجعة المقرر الدراسي بشكل جيد، للاستعداد للامتحانات المقرر عقدها السبت، ورقيا في المدارس، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف عدد من المفاهيم المهمة:

عدد من المفاهيم الأساسية في مادة علم النفس والاجتماع

- علم النفس: هو الدراسة العلمية لسلوك الإنسان واليحوان كإستجابة لمختلف المثيرات.

- الدراسات العلمية: أسلوب الوصول إلى المعلومات وليس تأكيد هذه المعلومات.

- العلم: سلسلة مترابطة من الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات التي تم التوصل إليها عن طريق التجارب والملاحظات.

- السلوك: كل ما يصدر عن الإنسان من استجابات لنشاط داخلي لا يمكن ملاحظته وسلوك خارجي يمكن ملاحظته.

- المثير: أي عامل خارجي أو داخلي يثير أو يغير أو يوقف نشاط الكائن الحي.

- الاستجابة: نشاط يقوم به الإنسان أو الكائن الحي كإستجابة لموقف يواجهه أو مثير يثيره.

- المجالات الأساسية: صياغة واكتشاف القوانين التي تفسير السلوك الإنساني والتنبؤ به والتحكم فيه بدون التركيز على التطبيق العلمي لها.

- المجالات التطبيقية: استثمار وتطبيق القوانين.

المناهج في علم النفس

- منهج الاستبطان: ملاحظة الفرد لنفسه وتأمله لذاته ليخبر عما يدور بداخله.

- المنهج التجريبي: دراسة أثر متغير على متغير أخر بطريقة تعتمد على التحكم الكمي في المتغيرات.

- المنهج شبه التجريبي: دراسة العلاقة بين متغيرين على ما هما عليه في الواقع دون التحكم في المتغيرات.

- المنهج الإلكلينيكي: دراسة الحالة وإجراء وبحث تفصيلي شامل وعميق عن شخص واحد يمثل الظاهرة.

- المنهج الوصفي: جمع المعلومات الدقيقة حول الظاهرة والعلاقة بينها وبين الظواهر الأخرى.

- الدافع: قوة داخلية تؤثر تحرك سلوك الفرد وتستثير نشاطه وتدفعه للقيام بنشاط معين.

- الحاجة: شعور الفرد بافتقاده لشيء ما يترتب عليه نوع من التوتر ويدفعه للقيام بنشاط معين يؤدي إلى إشباع الحاجة.