التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 واستعدادات المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، وتشمل أسئلة مقالية في المواد الأساسية مثل مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية، فضلاً عن عقدها في لجان معقمة جيداً لمواجهة فيروس كورونا بالنسيق مع مديريات الصحة والسكان في كل محافظة.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، أنه تم إعلان كافة التفاصيل حول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 لجميع الإدارات التعليمية، موضحاً أنه توجيههم لكيفية وضع الأسئلة المقالية في المواد الأساسية والتي يجب أن تكون مناسبة للوقت المخصص للامتحان حتى لا تؤثر على مستوى الطالب، مشدداً على الطلاب بضرورة فهم مخرجات التعلم جيداً في كل مادة.

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 تشمل أسئلة موضوعية ومقالية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غير صحيح ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم إضافة الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 للمجموع، موضحاً أن الأسئلة الموضوعية التي تعقد على أجهزة التابلت تشمل نصيب الأسد من الدرجات المخصصة للامتحان وبالنسبة للأسئلة المقالية مخصص لها 30%.

وتابع المصدر، أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 ستكون قصيرة وتراعي المستويات المختلفة بين الطلاب، لافتاً إلى أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لكن الأسئلة المقالية يتم تصحيحها يدوياً في المدارس لأنها تعقد على مستوى كل مدرسة.

امتحانات الصف الثاني الثانوي تعقد وسط إجراءات وقائية مشددة

وفي سياق متصل، شددت الإدارات التعليمية على جميع المدارس بضرورة تجهيز البنية التحتية جيداً في إطار الاستعداد للامتحانات والوقوف على أي مشكلات تقنية والعمل على حلها، موضحة أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس للامتحانات.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق التطوير التكنولوجي في المديرية كثف من متابعاته لاستعدادات المدارس للامتحانات وعمل على تجهيز البنية التحتية بشكل جيد في المدارس، موضحاً أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات مواجهة كورونا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات وامتحان مادة الجغرافيا.

- الثلاثاء 25 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 20 يناير: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق.

- الثلاثاء 1 فبراير: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- الخميس 3 فبراير: امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.