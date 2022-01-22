استشاري: فيروس كورونا هيبقى زي الإنفلونزا.. وانفراجة للجائحة خلال 2022

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن الكثير من العلماء حول العالم يتنبؤون بحدوث انفراجة في جائحة فيروس كورونا خلال العام الجديد الجاري.

ولفت إلى أن زيادة أرقام المصابين بالمتحور الجديد «أوميكرون» في بريطانيا لا تعني شيئا طالما كانت الحالات الحرجة والوفيات قليلة: «إحنا اتحولنا من الفيروس من حالة الجائحة لحالة الفيروس المتوطن وهيبقى زيه زي الإنفلونزا».

«سليمان»: الشباب يمثلون نسبة كبيرة من الحالات الحرجة بالمستشفيات

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من لندن ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبالرغم من ارتفاع أعداد مصابي الفيروس في بريطانيا إلا أن الحالات الحرجة التي تستلزم دخول المستشفيات مازالت قليلة ولا يوجد ضغط على المستشفيات، «الشباب بيشكلوا نسبة مش صغيرة من الحالات الحرجة لأنهم لم يتم تلقيحهم حتى الآن».

وأوضح أن هناك بوادر جيدة من كافة الدول حيال الفيروس، حيث أنه لا يستطيع أي شخص حول العالم بأن يجزم بأن تخفيف الإجراءات والإغلاقات سيكون أمنا بشكل كبير، بالتحديد لأن العالم لم يصل إلى مناعة القطيع، «في بريطانيا 80% من السكان على الأقل خدوا جرعة أولى والشعب وصل لمناعة القطيع، والحكومة اطمنت محليا داخل البلد أن مناعة القطيع وصلت».

وأكد أن أعداد الحالات الحرجة في بريطانيا قليلة، وما يزيد عن 90% من الحالات الواردة للمستشفيات بمضاعفات حرجة من فيروس كورونا هم من غير المطعمين أو ممن لديهم مشكلات مناعية مزمنة ككبار السن ومن لديه مشكلات مناعية وراثية، ولا يستجيبوا للقاحات، «دي فئة الغالبية العظمى اللي بتجيلنا في الحالات الحرجة».