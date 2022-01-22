«القابضة للصناعات الغذائية»: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%

كشف أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة «الدلتا» للسكر وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن الأسباب الرئيسية التي أوصلت مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%، مشيرًا إلى زراعة 350 ألف فدان من القصب، و630 ألف فدان من بنجر السكر، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية الصادرة من الرئيس السيسي بزراعة قصب السكر بالشتل.

زيادة المحصول من السكر بنسبة 50% بعد اعتماد زراعة قصب السكر بالشتل

وقال «أبو اليزيد»، خلال مداخلة في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، إنه سيتم زيادة المحصول من السكر بنسبة 50%، بعد اعتماد زراعة القصب بالشتل، مؤكدًا أن التوسع في زراعة قصب السكر يسهم في زيادة الإنتاج الذي يدخل في مختلف الصناعات الغذائية؛ ما يزيد من دخل الفلاح.

السيسي وجه بسرعة إنشاء المجمع الصناعي بشركتي قها وأدفينا

وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن السيسي وجه بسرعة إجراءات إنشاء المجمع الصناعي الخاص بشركتي قها وأدفينا، الذي يعتبر طفرة ونقلة نوعية في تحديث الصناعات الغذائية في مصر: «شركة قها وأدفينا من الشركات الوطنية التابعة لوزارة التموين لإنتاج الصناعات الغذائية مثل المربى والخضروات المجمدة وتلك الشركات لم يطلها التطوير منذ فترة طويلة».

ضخ استثمارات تصل لـ 5.5 مليار جنيه

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم إعادة هيكلة وتطوير شركات قها وأدفينا، وضخ استثمارات كبيرة فيها، تصل إلى 5.5 مليار جنيه، لافتًا إلى إعادة تطوير الشركتين على مساحة 120 فدانا في مدينة السادات.