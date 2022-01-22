«الصحة»: 65% من مصابي كورونا لا يعانون من أعراض

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد مصابي فيروس كورونا، ولا يصاحبه ارتفاع في معدلات الدخول أو الحجز في المستشفيات، وهو ما لاحظته الوزارة خلال الموجة الرابعة من الجائحة، متابعا: «العلاقة الطردية بين ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات بدأت تنكسر بشكل كبير في الموجة الرابعة».

نسبة الإشغال في العناية المركزة 40%

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن عدد الحالات التي تحتاج للحجز في المستشفيات لا تتعدى الـ13% من الحالات الحرجة، لافتا إلى أنه بالنسبة للعناية المركزة، تصل نسب الإشغال فيها لـ40% فقط، وبالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي يستخدم منها حاليا 22% فقط.

أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون

وأوضح أن الوزارة أجرت دراسة أثبتت أن 65% من حالات الإصابة لا تعاني من وجود أعراض، مشيرا إلى أن الأعراض الخاصة بالجهاز التنفسي العلوي هي الشائعة بين المصابين، متابعا: «أعراض الإصابة بالمتحور الجديد الرشح وصعوبات البلع، وأوميكرون أقل شدة بين باقي المتحورات».

وأكد أنه مع زيادة معدلات الانتشار، ومع وجود متحورات تحدث في الفيروس بسبب رغبته في الانتشار الأوسع، يحدث ضعفا في شدة المرض، مشيرا إلى أنه كلما زاد معدل الانتشار كلما قلت حدته، موضحا: «مكنش فيه متحورات سريعة بالشكل اللي بنشهده حاليا».