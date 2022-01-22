«الجمهورية الجديدة والتحديات المعاصرة» ندوة للشعب الجمهوري بالقليوبية

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية اليوم السبت ندوة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة والتحديات المعاصرة»، بقاعة الدكتور فؤاد محي الدين بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة وذلك بحضور اللواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية وعدد من قيادات الحزب بالقليوبية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

المشروعات القومية أساس الجمهورية الجديدة

‎وقال الإعلامي الحسين عبد الفتاح أمين عام حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن الجمهورية الجديدة تقوم على أساس إقامة الآلاف من المشرعات القومية في مختلف المناحي سواء الصناعية والزراعية أو العقارية وغيرها من المجالات وهناك مشروعات قومية تحققت بإصلاح اقتصادي حقيقي شارك به المواطن المصري بكل شجاعة فكانت البداية حينما شقت قناة السويس لتتدفق عبرها الآمال والأحلام التي لا تنتهى وتترجم لمشروعات قومية على أرض الواقع كل يوم.

نظام حياة شامل للمصريين

‎وتابع المهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد لشئون التنظيم أن الجمهورية الجديدة ليست مجموعة من المباني أو الطرق الممهدة كما يظن البعض كما أنها ليست العاصمة الإدارية الجديدة مثلما يعتقد آخرون ولكنها تغيير جذري في نظام حياة شامل لكافة جموع المصريين ويعتمد اعتمادًا كليا على وجود مواطن يتمتع بالفكر المستنير والجسم السليم بما يؤهله إلى التعامل مع تلك المتغيرات بالشكل المأمول.

وتابع: «لذلك كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القرية المصرية للنهوض بأبناء الريف والأخذ بأيديهم إلى حيث التنمية والبناء والرفاهية من خلال رفع مستوى معيشتهم وخلق فرص عمل حقيقية وتحويل الأسر الأولى بالرعاية من أفراد مستقبلين للدعم إلى أفراد منتجين من خلال مشروعات وفرص حقيقية توفرها لهم الدولة».

‎وأضاف اللواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية أنه تم تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، ومشروعات الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأوضح تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، والمنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلًا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة.

وأكد اللواء بهجت محمد فريد أن مصر بها العنصر البشري أفضل من أي عنصر بشري آخر على مستوى العالم، ولذلك قرر السيد الرئيس بناء الجمهورية الجديدة بما يتناسب مع طبيعة الشعب المصري العظيم على مدار تاريخه وخاصة أن مصر على مدار تاريخها كانت مستهدفة كما هو الحال في الوقت الحالي وبالتالي كان لزاما على الدولة المصرية أن تتصدى لكل معتدٍ.