في حفل ضخم يضم العديد من الوزراء وقيادات الشركات..«أموال الغد» تعلن القائمة السنوية المعتمدة لأقوى 50 سيدة تأثيراً في مصر 22 فبراير المقبل

تعلن مجلة «أموال الغد»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS»، قائمتها السنوية لأفضل 50 سيدة تأثيراً داخل مؤسسات الأعمال لعام 2021 فى 22 فبراير المقبل، ضمن حفلها السنوى الذى ينعقد تحت رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وبمشاركة قيادات مجتمع الأعمال ودوائر المال والاستثمار ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك كحدث استثنائى يهدف إلى إلقاء الضوء على النجاحات التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات سنوياً، وعلى رأسها نجاحات المرأة المصرية وتحقيقها نتائج كبيرة خلال العام الماضى، فى ظل الدعم غير المحدود الذى تقدمه القيادة السياسية والحكومة لملف المرأة فى المرحلة الراهنة كمحور رئيسى لهوية «الجمهورية الجديدة».

وتعد قوائم المكرَّمين من السيدات امتداداً لما تقدمه مجلة «أموال الغد»، التى وضعت لها مكاناً رئيسياً كمصدر معتمد لتصنيف أبرز 50 سيدة تأثيراً فى مصر سنوياً تحت رعاية الحكومة المصرية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير العلمية التى تقيس حجم النشاط والإنجاز اللذين قدمتهما للدولة خلال العام الماضى الملىء بالتحديات، واللاتى نجحن فيه بإظهار مرونة وقوة فى مواجهة مصاعب غير مسبوقة، ومن واقع يؤكد تقلد المرأة العديد من المناصب الحيوية والحقب الوزارية الرئيسية فى الدولة وقيادة العديد من المؤسسات الكبرى فى القطاع الخاص.

وسيكرِّم قائمة السيدات مجموعة من الوزراء المشاركين فى الاحتفالية فى تقليد سنوى، يدلل على مدى الثقة فى عملية الاختيار التى تخضع لمعايير دقيقة وعلمية، ما يدفع سنوياً بدخول قائمة الـ50 سيدة المختارات فى أعمال مجتمعية ومبادرات شاملة تستهدف تعزيز دور المرأة المصرية العملى والمهنى، وذلك بإشراف مباشر من مجموعة من الوزيرات فى الحكومة والعديد من القيادات النسائية الشهيرة.

المجلة تستنكر محاولات إخراج «قوائم مقلدة» تؤدي إلى التضارب في منهجية الاختيار

وتستنكر المجلة محاولات البعض إخراج قوائم مقلدة، تعتمد على اختيارات المجلة خلال الـ7 سنوات الماضية، بهدف استنساخ التجربة دون معايير علمية دقيقة، ما يضعف من قدرات ومهنية استدامة التغيُّر الإيجابى لعملية الاختيار السنوية الخاضعة لعمل مشترك مع العديد من الوزارات والمؤسسات، ويؤدى إلى التضارب فى مفاهيم ومنهجية التصنيف السنوى المعتمد لاختيار الخمسين سيدة الأفضل سنوياً، كما يؤدى إلى تشتيت البعض فى دخوله القائمة الرسمية نتيجة هذه النسخ المقلدة، التى يتم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعى فقط.

دينا عبدالفتاح: المجلة تستهدف إحداث تأثير إيجابى مستدام ووضع قضايا المرأة على جداول الأعمال الوطنية

من جانبها، قالت دينا عبدالفتاح، رئيس تحرير مجلة «أموال الغد»، إن اختيار قائمة أقوى سيدات الأعمال فى مصر يتم عبر معايير دقيقة، تقيس حجم الأعمال المقدمة، والإنجازات على أرض الواقع، إلى جانب عدد سنوات الخبرة، وحجم المشاركة المجتمعية المقدمة خلال العام، منوهة بأن مصر تحظى بنماذج مشرفة لعدد كبير من السيدات فى مختلف القطاعات، وأنه من الأهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة المصرية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام الذى تستهدفه القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن المجلة تستهدف عبر هذه القائمة السنوية إحداث تأثير إيجابى مستدام لقضية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ووضع قضاياها الرئيسية على جداول الأعمال الوطنية للدولة المصرية، فى أعوام شكلت تحدياً رئيسياً للدولة على جميع الأصعدة، وشكلت أيضاً فرصة لإعادة صياغة الهوية المصرية بمعايير وأسس سليمة تقضى على جميع أشكال التمييز وتعزز من دور المرأة الإنسانى والمهنى.

ولفتت «عبدالفتاح» إلى أن القائمة المختارة تشير بقوة إلى ضرورة العمل على تطوير وتعزيز الأدوار التى تقوم بها النساء الملهمات والناجحات اللاتى حققن تجارب متميزة فى مجالات متنوعة، بهدف صناعة نماذج ملهمة من تجاربهن وإلقاء الضوء عليها، وتسويقها بشكل فعال لتعزيز الدوافع لدى الأجيال الجديدة والفتيات المقبلات على الحياة العملية.

وأكدت رئيس تحرير مجلة «أموال الغد» حرص المجلة على المساهمة فى دعم قضايا المرأة المصرية ومناصرتها والقضاء على المعوقات التى تعرقل مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، باعتبار هذا التوجه محوراً رئيسياً من الاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS»، التى تتشرف المجلة بتبعيتها لها.