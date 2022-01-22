محامٍ: سأطعن أمام «العليا» على حكم منع إقامة النساء بالفنادق دون الـ40

قال الدكتور هاني سامح المحامي إن قضية إلغاء منع النساء من الإقامة بالفنادق دون محرم قد أقرت مبادئ مهمة، حيث أرفقت وزارة الداخلية بأوراق القضية وردودها مستندًا مهمًا، أكدت فيه على حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن.

«الداخلية» لم تصدر أي تعليمات بمنع النساء

وأضاف هاني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة قدمت ما يفيد بأنها لم يصدر منها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب، وقد طالبت وزارة الداخلية في مستندات القضية ضمنيا النساء بالتقدم بالبلاغات ضد الفنادق حال مواجهتهن لمنع من قبل الفنادق بإقامتهن المفردة، وأكدت ذلك باقي الجهات الإدارية المختصمة.

واستكمل سامح أنه سيطعن بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم بعدم قبول الدعوى، مؤكدا أن الحكم لا يعني بقبول منع النساء بل يؤكد على رفض منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق، كما جاء في رد وتأكيد الجهات الحكومية.

السيدات وجب عليهن التقدم ببلاغات

وطالب سامح النساء حال مواجهتهن لأي عوائق أو تعنت حيال إقامتهن المفردة بعمل بلاغات إلكترونية على المواقع الشرطية، وعلى موقع النيابة العامة وكذلك التوجه للرقابة الإدارية لحماية حقوقهن التي أقرها الدستور وبلورتها ورعتها الجمهورية الجديدة في تمكينهن من جميع المناصب النيابة والقضائية والقيادية.

المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبل قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، التي تطالب بإلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ40 عاما وحدهن في الفنادق، وحملت الدعوى رقم 48010 لسنة 75 قضائية.