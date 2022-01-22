سرقة سيارة معلم من أمام المدرسة أثناء مراقبته على الامتحانات بالمنوفية

شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، واقعة سرقة سيارة ملاكي، خاصة بمدرس أثناء مراقبته على الطلاب في مدرسة بركة السبع الفنية المتقدمة، حيث خرج من محل إقامته بمركز شبين الكوم، في الساعة السادسة صباحا، ليصل إلى مدرسته في مدينة بركة السبع، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، فوجئ بسرقة سيارته من أمام المدرسة، واكتشف محاولة سرقة سيارة أخري لأحد المسؤولين في المدرسة في نفس التوقيت.

«دخلت أراقب على الامتحان.. خرجت ملقتهاش»

وقال يحيي جبري النجار، المدرس بمدرسة بركة السبع الفنية المتقدمة بالمنوفية، إنه ذهب إلى المدرسة للمراقبة على الامتحانات قبل الساعة الثامنة صباحا، وترك سيارته أمام المدرسة، بعدها بساعات قليلة فوجئ بكسر زجاج سيارة أحد المسؤولين في المدرسة: «بعدها عند خروجي من المدرسة فوجئت أن سيارتي قد سرقت».

المدرس يطالب الداخلية بالقبض على اللص

وأضاف «النجار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خرج من المدرسة في حالة ذهول وظل يبحث عن سيارته في كل مكان ولم يجد لها أي أثر، مضيفا: «توجهت إلى قسم شرطة بركة السبع وحررت محضرا بالسرقة يحمل رقم 1288 جنح بركة السبع، وقام أمناء الشرطة بفحص كاميرات المراقبة»، مطالبا وزارة الداخلية باسترجاع سيارته والقبض على المتهم.

وأوضح المدرس، أنه ليس من أهالي بركة السبع، ولكنه مقيم بقرية في شبين الكوم بالمنوفية، وليس له عداوات أو مشاكل مع أحد، مشددا على أنه يثق في قدرة وزارة الداخلية على استرجاع السيارة وضبط المتهم، ليكون عبرة لغيرة، مؤكدا على أنه يسافر من قريته إلى مكان عمله لمسافة 50 كيلو مترا يوميا، ذهابا، ومثلهم إيابا: «ولم يتأخر عن أداء عملي منذ أن عُينت في وزارة التربية والتعليم».