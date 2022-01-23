حظك اليوم برج الميزان الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. نجاحات ومكاسب

يعرف عن مولود برج الميزان أنّه يفضل الدخول في علاقة حب مع شريك للحياة، يكون متفهمًا له ولاحتياجاته أغلب الأوقات، إذ أنّه لديه خوفا دائما من البقاء وحيدًا أو أن يتعامل مع مشاعره ونفسه لوحده، وعلى الرغم من ذلك فإنّ مواليد هذا البرج يتمتعون باتزان كبير في جميع جوانبهم العاطفية، والعقلية، والجسدية.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

ووفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإنّ وجود القمر اليوم في البرج يمنح أصحابه فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات ومكاسب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ الشمس بمنزل الحب اليوم تعدك بأوقات حلوة وسعيدة تجمعك بمن تحب وذلك رغم التشوش الذي يصيب مواليد هذا البرج اليوم، حيث تستطيع أن تفتن الجنس الآخر وتفرض إرادتك بحب وتصنع حياتك.

مشاهير برج الميزان

ويتضمن مواليد برج الميزان العديد من العظماء والمشاهير يعد من أبرزهم النجمة العالمية كيت وينسلت والزعيم الهندي المهاتما غاندي والرئيس الأمريكي الراحل أيزنهور والفنانة سمية الخشاب وشيرين عبدالوهاب ومصطفى قمر.