شروط دخول معرض الكتاب 2022 ورابط وخطوات حجز التذاكر

كشفت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن شروط دخول معرض الكتاب 2022 في دورته الـ53، والذي يقام خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، ومن المقرر أن تحل اليونان ضيف شرف المعرض.

شروط دخول معرض الكتاب 2022

وتمثلت شروط دخول معرض الكتاب 2022 وفقًا لإدارة المعرض في الآتي:

- لا يشترط الحصول على لقاح كورونا للدخول إلى المعرض، علمًا بأنّ وزارة الصحة توفر مراكز لتلقي اللقاح للراغبين داخل المعرض.

- ستطلب شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا فقط في حالة رغبة الزائر في حضور ندوات النشاط الثقافي داخل قاعات مغلقة.

- أما داخل صالات بيع الكتب لن تطلب شهادة اللقاح، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- الأطفال حتى سن 12 عامًا يمكنهم زيارة معرض الكتاب مجانًا دون تذاكر، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

- سعر تذكرة دخول المعرض 5 جنيهات، ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمعرض، علمًا بأنّه سيتم إتاحة 5 منافذ للتذاكر ابتداءً من الخميس الموافق 27 يناير، وذلك بجانب المنصة الإلكترونية.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2022

- ادخل على الموقع الرسمي لمعرض الكتاب.

- ومن أعلى يمين الصفحة اضغط على «حجز تذكرة».

- حدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها ثم اضغط على «احصل على التذاكر الآن»، وفي حال حجز الرحلات يتم إدخال اسم الجهة وتاريخ الرحلة وعدد الأفراد واسم منظم الرحلة ورقم الهاتف الخاص بك ثم اضغط على «احجز الرحلة الآن».

- استكمل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الموبايل ثم اضغط على «متابعة».

- اختر طريقة الدفع سواء عن طريق البطاقة الاتئمانية أو ميزة أو من خلال شبكة المدفوعات الإلكترونية الأخرى مثل فوري ومصاري وبي.

يمكن الدفع بالبطاقة الاتئمانية أو كارت «ميزة»

- في حال الدفع ببطاقك الاتئمانية أو كارت «ميزة» عليك إدخال رقم الكارت المكوّن من 16 رقمًا، وتاريخ صلاحية البطاقة بالشهر والسنة، ثم قم بكتابة رمز الأمان وهم الـ3 أرقام الموجودين في ظهر البطاقة.

- أما في حال اختيارك الدفع عن طريق شبكة المدفوعات الإلكترونية الآخرى يظهر أمامك نموذج طلب الدفع به رقم الفاتورة، ثم تستقبل بعد ذلك رسالة على رقم هاتفك الذي قمت بإدخاله بضرورة التوجه لأحد منافذ التحصيل لتحصيل المدفوعة التي قمت بحجزها.

- بعد إتمام عملية السداد تصلك رسالة نصية برابط تذكرتك لدخول معرض الكتاب، علمًا بأنّه تم وضع العديد من التسهيلات لحجز التذاكر تمثلت في الآتي:

- نظام حجز التذاكر يتيح لك حجز أي عدد من التذاكر في المرة الواحدة، وفي حال ذهابك أكثر من مرة أو من خلال مجموعة يمكنك حجز جميع التذاكر في زيارة واحدة للموقع وذلك حتى يتم إعفاءك من قيمة الرسوم الإضافية في كل مرة وذلك بالنسبة لحاملي البطاقات الائتمانية.

- تشمل كل تذكرة QR Code مكتوب بجواره عدد مرات الدخول التي حددتها مسبقًا، علمًا بأنّه لا يوجد حد أقصى لحجز التذاكر ولا يوجد تاريخ محدد للتذكرة، كما يمكن للشخص الواحد أن يحجز تذاكر له ولأسرته وأصدقائه من خلال حسابه، ويمكن الدخول بالتذكرة على الهاتف دون الحاجة لطباعتها.