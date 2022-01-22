حظك اليوم برج العقرب السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «خليك أمين»

برج العقرب يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج المائية التي تتصف الرومانسية والسحر، كما تتمتع بقدر كبير من الجاذبية، كما يتميزون بالقوة والصلابة، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والاجتماعي

تبشر عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج العقرب بأن القمر يقع في المنزل الحادي عشر، ما يدفعهم نحو التزام الأمانة في العمل، ومع الزملاء والأصدقاء، وبالمقابل سيكونون أمناء معه.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج العقرب، إنَّ المشتري في منزل الحب يوفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

مشاهير برج العقرب

ومن أشهر مواليد برج العقرب، الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر، والفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، والفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.