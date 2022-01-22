حظك اليوم برج القوس السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «ابعد عن المحبطين»

برج القوس يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج النارية التي تتصف بحب العمل، والسفر والمغامرات، والبحث وراء الحقيقة، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع غير مبشر.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تبشر عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج القوس بأن القمر يقع في مربع البرج وعليه اليوم أن يكون مستعدا للتعامل بمثالية ويبتعد عن الأشخاص التي تحاول إحباطه ويعمل بدقة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج القوس، إنَّ اليوم قد تدفعك الأفلاك للتسرع في إعلان غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

مشاهير برج القوس

ومن أشهر مواليد برج القوس، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر، الفنانة شريهان ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر، الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر، والفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.