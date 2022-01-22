تحذير لهذه الفئات من الخروج غدا.. على رأسها المتعافون حديثا من كورونا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن سوء الأحوال الجوية غدًا الأحد، إذ يسود طقس بارد على جميع المناطق، شديد البرودة خلال ساعات الليل، ويصل لحد الصقيع على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض المناطق في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وهو ما يؤدي لتحذير لبعض الفئات من الخروج من المنزل إلا للضرورة.

تحذير لهذه الفئات من الخروج من المنزل

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور معتز فايد استشاري أمراض الصدر والحساسية، ان هناك بعض الفئات التي يجب أن تلزم المنازل غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية وهي كالآتي:

المتعافون حديثا من كورونا

وبحسب «معتز» فإن المتعافين حديثًا من فيروس كوفيد – 19 يعانون من صعوبة بالتنفس وعدم تعافي الرئة بشكل تام، لذلك يحذر من تعرضهم للأتربة أو العواصف الرملية، والبرد الشديد، حتى لا تسوء حالتهم.

مرضى حساسية الصدر

يعاني مرضى حساسية الصدر أو التهاب الجهاز التنفسي، سواء العلوي «أصحاب أمراض الجيوب الأنفية» أو الجهاز التنفسي السفلي «مرضي حساسية الصدر والربو»، من الخروج خلال فترات انتشار الأتربة لأنها قد تسبب ضيق التنفس وأزمات صحية.

أصحاب الأمراض المزمنة

أصحاب مرض السكري والضغط والقلب والأمراض المزمنة، عليهم الحذر من الخروج خلال سوء الأحوال الجوية، بسبب ضعف المناعة التي قد تعرضهم للإصابة بالإنفلونزا أو البرد.

أضرار الخروج خلال سوء الأحوال الجوية

وبحسب «معتز»، فإن الخروج خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وخاصة مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة، يسبب العديد من المشاكل منها التهابات العين، ضيق التنفس، سيلان الأنف، التهابات الأنف والحلق، قصور في الدورة الدموية.

نصائح للتعامل مع الطقس السيئ

وفي تلك الحالة يجب على تلك الفئات اتباع بعض النصائح، والتي تشمل الالتزام بالتواجد في المنزل قدر الإمكان، وتناول المشروبات الساخنة مثل الحساء، والأعشاب، العصائر الطازجة، الراحة، الالتزام بالأدوية التي وصفها الطبيب.

في حالة الاضطرار للخروج، فيجب الخروج في أوقات تكون نشاط الرياح أخف، ارتداء كمامة n95، ونظارة شمسية للوقاية من الأتربة، بعد العودة من الخارج يجب الحصول على دش ساخن فورًا، وارتداء ملابس نظيفة تساعد على تدفئة الجسم.

وبحسب الأرصاد، تزداد غدًا فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى، وتصل لمتوسطة، على السواحل الشمالية، ووسط سيناء، والوجه البحري، ويكون الجو غائم على مناطق جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، فضلا عن وجود اضطراب بالملاحة البحرية، على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج به إلى 5 أمتار.