«جيمي» زوج «أمينة» الإيطالية: كان معمول لها سحر ومش هسيب حقي (فيديو)

على مدار الأسابيع الماضية أثار موضوع أمينة الإيطالية وزوجها المصري اهتمام الكثيرين، فالبعض قال إن أمينة شرعت بالهروب، وآخرين أشاروا إلى أنهما انفصلا. روايات كثيرة جرى تداولها الفترة الماضية، واليوم في مفاجأة مدوية ظهرا معا في بث مباشر مع جريدة «الوطن» يكشفان حقيقة ما جرى وموعد عودتهما للفيوم.

أم أمينة كابسة عليها وأخوها زعلان منها

وقال «جيمي» خلال البث المباشر مع جريدة الوطن: «أمينة مش عارفة تخلع من أمها لأنها كابسة عليها، ومفهماها لو رجعت ليا هسجنها، الكلام ده أول إمبارح، والنهاردة جالي تليفون من شخص قريب ليا وقالي المدام واقفة قولتله إزاي، وبالفعل لقيتها واقفة مع بنتي سارة فبسألها جيتي إزاي فقالتلي أنا روحت لأخويا وزعل مني وقالها إزاي تبقي مع أمك وسايبة ولادك وجوزك».

أمينة جت بنفسها وسايبة كل حاجة عند والدتها

وتابع: «أمينة أول مرة تروح لأخوها، وهو زعل إنها قاعدة عند والدتها، بيعاتبها على اللي حصل وسايبة أولادها وبيتها، وهي راجعة من عند أمها راجعت نفسها وبدل ما تروح لوالدتها راحت نزلت عند المحل عندي، وجت لنا بنفسها وسايبة كل حاجة عند والدتها».

أمينة اتسحرت 3 مرات

وواصل: «أمينة كانت مسحورة، وفيه حد فك السحر ده في مصر، اسمه أشرف عبدالعزيز، الراجل ده محترم ومشهور جدًا وبيطلع في التليفزيون، وهو اللي هيقول لكم أمينة كانت عندها إيه، ده تالت سحر اتعمل فيها».

موعد عودتهما لمصر

وعن موعد عودتهما لمصر: «الباسبورتات معمولها دلوقتي بلوك، بكره هنعمل إجراءاتنا، وبعدها إن شاء الله هننزل، ومش هسيب حقي».

أمينة: لم أهرب من مصر وبحب عيشة الفلاحين

من جانبها قالت «أمينة» إنها لم تهرب من مصر، ولم تكره الحياة في مصر، «بحب مصر وجيمي لم يخونني وذهب إيطاليا بسبب أمي، لأنني خائفة منها، وبحب عيشة الفلاحين، وحابة أرجع مصر تاني».