ابن «أمينة الإيطالية» يطلب من المحكمة السماح بعودته وأشقائه إلى مصر

طلب كريم محمد جمال ابن «أمينة الإيطالية»، من محكمة تيفولي بالعاصمة الإيطالية روما، السماح له ولأشقائه بالعودة إلى مصر برفقة والدهم، مؤكدا عدم رغبته في البقاء بإيطاليا، وأنّهم يريدون العودة لحياتهم الطبيعية في قريتهم البسيطة بمحافظة الفيوم، ما أثار استغراب المحكمة التي تسائلت عن سبب رفضه للعيش والبقاء في المجتمع الإيطالي الذي يسعى الكثيرون للعيش فيه، وذلك خلال التحقيق معه فيما تعرّض له هو وأشقاؤه خلال فترة احتجازهم لدى جدته لوالدته في منزل بإحدى الغابات البعيدة عن روما.

الاستعانة بمترجم للتحقيق مع كريم

واستعانت المحكمة بمترجم يتقن اللغتين العربية والإيطالية يدعى «عبدالله» أردني الجنسية، إذ تم توجيه عدة أسئلة إلى كريم ابن «أمينة الإيطالية»، أبرزها عن تعاطي والدته وجدته المواد المخدرة، وتعرضهم للضرب هو وأشقائه، واحتجازهم في المنزل على مدار شهرين، وإساءتهم لوالده ولمصر، وتحريضه على السرقة، وضرب شقيقته سارة ذات العام ونصف، وعدم الاهتمام بها أو بنظافتها الشخصية، وتهديدهم بسجن والدهم، وعن تناولهم الطعام برفقة 11 كلبا، وعدم الاهتمام به حينما مرض، وسحب هاتفه المحمول ومنعه من الاتصال بوالده.

كريم يكشف الحقائق كاملة

وقال محمد جمال زوج أمينة الإيطالية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ ابنه أجاب على كل الأسئلة بما يرضي الله كما أوصاه قبل دخوله المحكمة، موضحا أنّه كشف الحقائق كاملةً، وروى تفاصيل ما حدث معهم بالكامل في المحكمة، كما أكدّ للمحكمة أنّ والده قام بتربيتهم أفضل تربية، ولم يقصر معهم، ويقوم بدوره على أكمل وجه.

وأضاف زوج أمينة الإيطالية، أنّ التحقيق دام لساعة ونصف، موضحا أنّه عقب خروج «كريم»، فوجئ بالخبيرة النفسية والمترجم يقدمان له الشكر على تربيته له، واصفينه بـ «الرجل الكبير».

مواجهة بين أمينة وجيمي في المحكمة

وأشار «جيمي» إلى أنّ الجلسة المقبلة في المحكمة ستشهد التحقيق معه و«أمينة»، وستشهد مواجهة بينهما، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ أكثر من 3 أشهر، مُعبرا عن أمنيته بأن تنتهي تلك المقابلة بالصلح بينهما وعودتها إليه، وإغلاق صفحة الماضي.