الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد: شديد البرودة وأمطار على القاهرة

طقس بارد يصل إلى حد الصقيع تمر به البلاد اليوم الأحد، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق في شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الطقس الآن شديد البرودة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس يصل إلى حد الصقيع على وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

3 درجات.. انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت «الأرصاد»، إلى وجود نشاط للرياح شمالية غربية جافة، تؤثر على مناطق: «القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري»؛ مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ما بين «2-3» عن معدلاتها الطبيعية، موضحًا أن العاصمة ستشهد سقوط أمطار خفيفة.

وأكد هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ما زلت متأثرة بالمنخفض الجوي البارد القادم من شرق وجنوب أوروبا منذ نحو 10 أيام، بالإضافة إلى إنخفاض نسبة الرطوبة، مما يزيد الإحساس ببرودة الجو، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وبداية الصباح الباكر.

ولفتت «الأرصاد»، إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة : العظمى 15 والصغرى 7.

الإسكندرية: العظمى 15 والصغرى 8.

بورسعيد: العظمى 16 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 7.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 16 والصغرى 8.

ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7.