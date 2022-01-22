توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. برد ورياح وأمطار

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس على كل مناطق البلاد، خلال الفترة من غد الأحد الموافق 23 يناير، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر، والتي يتوقع أن تشهد حالة من برودة الطقس، ونشاط للرياح، وزيادة احتمالية سقوط أمطار.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن خلال الـ 72 ساعة المقبلة، يسود خلال النهار طقس بارد على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ويعتقد الخبراء، أن البلاد تمر بعدد من الظواهر الجوية غد الأحد، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

أما يوم الاثنين فتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

أما يوم الثلاثاء، فتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.