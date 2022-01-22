الأرصاد: أمطار القاهرة غدا لن تسبب مشكلات.. «هتدفي الجو»

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد موجة باردة منذ أسبوع وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسجلت القاهرة الأسبوع الماضي بين 15 و16 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى، متابعةً: «بداية من الغد ستكون هناك فرص أمطار على مناطق من الجمهورية بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى ولن تسبب أي مشكلات، والأمطار تدفئ الجو مع وجود السحب، وهو الأمر الأكثر تأثيرا على درجات الحرارة».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا الأسبوع سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي بنحو درجتين، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى بين 13 و14 درجة، وبعض المناطق في شمال الصعيد مثل المنيا والفيوم وبني سويف تصل درجة الحرارة الصغرى فيها إلى 3 درجات مئوية وهو ما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في فترة الليل والصباح الباكر.

الصقيع في سيناء

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «بعض المناطق في وسط سيناء ستشهد تكون الصقيع وأحيانا تصل درجة الحرارة الصغرى هناك وخصوصا في مرتفعات سانت كاترين إلى تحت الصفر وهو ما يؤدي إلى تكون الثلوج على هذه المرتفعات».

سر انخفاض درجات الحرارة

وواصلت إيمان شاكر: «نسب الرطوبة منخفضة مع زيادة نشاط الرياح وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وفي أثناء النهار حتى مع سطوع أشعة الشمس يكون الطقس باردا وهو ما يؤثر على الأنحاء كافة».