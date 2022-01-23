«الأرصاد»: الحرارة الآن على القاهرة 10.. وأمطار متفاوتة الشدة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة واليوم الأحد على كل أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات.

سحب منخفة ومتوسطة ممطرة

وكتبت الصفحة: «تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة».

وواصلت: «ومن المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل».

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 10 درجات مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس في مصر استمرار الأجواء شديدة البرودة على الأنحاء كافة، وذلك بعد تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية، وهو المرتفع الذي يمتد من مناطق معروفة ببرودتها الشديدة وحتى شمال إفريقيا، وستظل الأجواء شديدة البرودة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 08

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 15 08

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 06

السويس 16 07

العريش 16 07

رفح 16 07

رأس سدر 18 07

نخل 15 01

نويبع 19 11

طابا 16 10

كاترين 10 00

الطور 18 08

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 21 10

الفيوم 17 03

بني سويف 17 03

المنيا 17 04

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 18 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 07

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 06

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11.