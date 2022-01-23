تركيب أغطية لبالوعات مشروع صرف صحي بالمعصرة بعد سقوط طفل «صور»

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شكوى مفادها، أن هناك مشروعا قائما للصرف الصحي بشارع «سيجوارات» بحي المعصرة منذ أكثر من عام، ولم ينته مقاول الأعمال منه حتى الآن مع توقف الأعمال به، ما نتج عنه وجود عدد من بالوعات الصرف دون أغطية، وأسفر ذلك عن سقوط طفل في إحداها.

تركيب 9 أغطية

وعلى الفور، تواصلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، وجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بحي المعصرة، بالتنسيق والتوجه الفوري والعمل على حل المشكلة، وبالفعل تم تركيب 9 أغطية لبالوعات الصرف حفاظا على أمن وسلامة المواطنين بالحي.

تطهير البالوعات

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنجاز في متابعة طلبات وشكاوى المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري، والحرص دائما على سرعة تنفيذ الأعمال التي تمس المواطن، وتؤثر بشكل مباشر على راحته وسلامته، مشددة على أهمية الاستجابة السريعة لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل الفوري مع كل ما يطرأ من شكاوى أو بلاغات لحلها من جذورها حرصا على سلامة وأمن المواطن وبسرعة تغطية بالوعات الصرف الصحي حرصا على حياة الأطفال والمارة.

وأكدت نائب المحافظ على استمرار أعمال تطهير البالوعات والاستعداد لموجة الطقس البارد والتغيرات الجوية، للتعامل الفوري مع أى تراكمات لمياه الأمطار والتركيز على المحاور ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، والتواصل الفوري مع المواطنين للتعامل مع استغاثة في هذا الشأن.