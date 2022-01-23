إصابة 4 أفراد شرطة في حادث مروري ببني سويف

أصيب 4 أفراد شرطة ما بين مجندين وأمناء شرطة، إضافة إلى آخر، في حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة لوري شرطة على جانبها، بطريق بني سويف الفيوم، قبل مدخل محور عدلي منصور بدائرة مركز بني سويف.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن أغلب الإصابات تتراوح بين كدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

حادث مروري و4 إصابات

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا، بوقوع حادث مروري لسيارة لوري شرطة يستقلها عدد من المجندين، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

أسماء المصابين في الحادث

تبين أن المصابين في الحادث هم عبدالرحمن بدوي طه، 22 سنة، مقيم في أسوان، مجند شرطة، ومصاب جروح وكدمات، وناصر فاروق طه، و47 سنة، أمين شرطة، مصاب كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال رجب محمد، 20 سنة، مجند، ومصاب كدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد رجب حسن جندي، 21 سنة، ومصاب جروح وكدمات، ومحمد كشري، 23 سنة، مقيم بالمنيا، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.