المركزي للتعمير يطرح وحدات سكنية بحلوان منتصف يناير القادم

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة عن طرح 31 وحدة سكنية كاملة التشطيب بحصة في الأرض، بالتجمع السكنى الجديد بمدينة حلوان، بمساحات تبدأ من 95 متر حتى 120 متر، ولتيسيرات تصل إلى 15 سنة، وأوضحت مصادر مطلعة بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير، أن الحجز سيتم بنظام أسبقية الدفع، على أن يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، يوم 16 من يناير القادم، ويبدأ الحجز يوم 25 يناير.

كراسة الشروط والمواصفات تباع بـ300 جنيها بمقر الجهاز بمدينة حلوان

وأشارت المصادر، إلى أن كراسات الشروط والمواصفات تباع بمقر الجهاز بمدينة حلوان مقابل 300 جنيها، وأن الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بالمشروع تقع بالعمارة رقم 31 وحصلت « الوطن» على نسخة من جداول أسعار ومساحات الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز بالمشروع، حيث تبدأ المساحات من 95 متر و الأسعار تبدأ من 4460 جنيها للمتر المربع الواحد.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح حزمة وحدات سكنية متنوعة، تناسب كافة شرائح المجتمع، وتلبي شرائح الدخل المختلفة.

أضخم طرح لوحدات الإسكان المميز بالمدن الجديدة خلال أيام

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت، أن الوحدات المتوقع طرحها قبل نهاية الشهر الجاري، تشطيب سوبر لوكس، وجاهزة للتسليم، ومعظمها يدخل في إطار المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما.

ولأول مرة تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات بمشروع الإسكان المتميز بمدينة «رشيد الجديدة» ووحدات سكنية بمشروع الإسكان ذات الطابع الساحلي، بمدينة المنصورة الجديدة، و للمرة الثانية تطرح الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمديني «العلمين الجديدة ودمياط الجديدة»، ووحدات سكنية أخرى بمشروع أرض مطار إمبابة بمحافظة الجيزة.