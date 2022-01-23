فوائد لا تتوقعها للطقس البارد.. منها إنقاص الوزن وعلاج الالتهابات

تزداد الرغبة في الأكل طوال فصل الشتاء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وحاجة الجسم الدائمة إلى زيادة معدلات الحرق من أجل التدفئة، ورغم تناول الطعام باستمرار إلا أن الطقس البارد يعد الفرصة المثالية لإنقاذ الوزن.

وشرح الدكتور أحمد عمر، أخصائى التخسيس، فى تصريحات تلفزيونية سابقة على قناة CBC سفرة، أن فصل الشتاء يعد أفضل فترة لإنقاص الوزن، إذ أن معدلات الحرق فى جسم الإنسان تزداد من أجل الحصول على درجة التدفئة المناسبة وهي 35 درجة مئوية، خاصة مع الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة والشعور بالبرودة الشديدة.

إنقاص الوزن فى الشتاء أفضل من الصيف

وأضاف «عمر»، أن فصل الشتاء يعتبر كنز للراغبين في إنقاص الوزن وحرق الدهون، مع مراعاة ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ، والعمل على التغلب على حالات الجوع غير العادية عن طريق تناول المشربات الدافئة على مدار اليوم، مثل «الشاى، الجنزبيل، الليمون الساحن، الشاي باللبن»، على ألا يزيد معدل السكر فى هذه المشروبات عن 3 ملاعق يوميا، بجانب تناول حساء الخضروات: «يمكن تناول 5 وجبات يوميا، إذا اعتبرنا أن تناول تفاحة أو موزة وجبة، بالإضافة إلى السلاطات».

فوائد الطقس البارد

هناك دراسة علمية، صدرت مؤخرًا من جامعة توركو الفنلندية، تؤكد أن فصل الشتاء، أفضل وقت لإنقاص الوزن، لأن الشعور بالبرد الشديد، يساعد في زيادة معدلات حرق الدهون، أسرع من فصل الصيف، وأشارت الدراسة، إلى أن تعرض الجسم لدرجات الحرارة المنخفضة، يساعد على تحفيز الأنسجة الدهنية المسؤولة عن عملية حرق الدهون والسكريات، وذلك لتوليد الحرارة بالجسم، وهذه الأنسجة الدهنية توجد فى مناطق الرقبة والخصر والأكتاف من جسم الإنسان، إذ تستهلك الجلوكوز الموجود فى هذة المناطق بزيادة 15 مرة عنها فى فصل الصيف.

في حين أكدت دراسة أخرى صادرة عن جامعة كوبنهاجن، أن السباحين الذين اعتادوا السباحة في المياه الباردة، يزيد معدل حرق الدهون لديهم، وأكدت الدراسة أن ممارسة الرياضة فى الطقس البارد، مثل الجري، أو المشي، أو ركوب الدرجات، يزيد من معدلات حرق الدهون فى الجسم، أكثر من ممارسة هذه الانشطة فى الصيف أو الطقس الدافئ.

ممارسة الرياضة في الطقس البارد يفتح الشهية

وأكدت الدراسات التى أصدرتها المجلة الأوروبية للتغذية، أن التمارين الرياضية المكثفة فى درجة الحرارة الباردة، تحفز الشعور بالجوع وتزيد من معدل حرق الدهون، كما أنها تساعد المصابين بفقدان الشهية والنحافة الشديدة في فتح شهياتهم.

وأوضح الباحثون بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن البرودة الشديدة، تساعد على تقليل الالتهابات.