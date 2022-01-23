بدء إنشاء موقف سرفيس حضاري بشارع ترعة الزمر في العمرانية

وضعت محافظة الجيزة مخططا شاملا ورؤية حضارية، لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، إلى جانب إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

موقف سرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، عن متابعه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي العمرانية في البدء بتنفيذ أعمال إنشاء موقف لسيارات السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر، بشارع ترعة الزمر.

وأشارت محافظة الجيزة في البيان إلى أن الموقف الجديد سيسهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة، لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة، إلى جانب توفير الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

متابعة أعمال التوسعة والتطوير

وقالت محافظة الجيزة إن أجهزة حي العمرانية، برئاسة محمد نور، قامت بمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع عثمان محرم، وجاري أعمال تجريد ورفع مخلفات وفرد طبقة «دقشوم» من شارع مدرسة شلتوت، حتى شارع سبيل الله بشارع عثمان محرم، تمهيدا للرصف.

حملات إشغالات وإزالات

وواصل حي العمرانية تنفيذ حملة إشغالات على شوارع الهرم وفيصل وناصر الثورة والدكتور فؤاد سعيد، وتم التحفظ على الإشغالات والتعديات من المحلات والمقاهي والكافيهات، والباعة الجائلين، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إضافة إلى قيام قطاع الإشغالات بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، أسفرت عن مصادرة 4 ثلاجات، وعربة كبدة، وشماسي، ومضبوطات أخرى، تم إيداعها مخازن الحي.