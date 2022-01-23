الطقس السيئ يضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة وصقيع شديد (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على الإسكندرية، منذ صباح اليوم الأحد، رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة 40 إلى 50% تقريبا، على أن تزيد شدتها مساء، كنتاج لموجة الصقيع التي تضرب مصر منذ قرابة أسبوع بسبب منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا، مصحوباً بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

صقيع شديد في الإسكندرية

ونشطت الرياح بسرعة من 60 إلى 70 كم/ساعة، وسط درجة حرارة بلغت 14 درجة مئوية ما يزيد من شدة الصقيع، مع توقعات باستمرار الطقس السيئ حتى نهاية الأسبوع الجاري.

استمرار فتح بوغاز الإسكندرية

وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار إلا أن بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة مستمران في العمل دون غلق، ومن المتوقع أن يصدر قرار غلق مع اشتداد الطقس السيئ على الإسكندرية.

حالة طوارئ في الإسكندرية بسبب الأمطار

من جهته، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة 7 مساء أمس السبت ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد «نافع»، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.