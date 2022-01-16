«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى في اليوم الثاني من امتحانات النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، انتظام لجان الامتحانية لصفوف النقل لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وأدى طلاب الصف الرابع امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، فيما أدى طلاب الصف الخامس امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، أنه لم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم الثاني، إضافة إلى إنه لاحظ الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن لمجابهة فيروس كورونا .

وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد الامتحانات

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، أنه تفقد مدرسة محمد رجب الرسمية لغات بإدارة المنتزه ومدرسة أحمد بدوي الإعدادية بنات بذات الإدارة ، كما تابع من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة مديري عموم الإدارات التعليمية الثماني للعملية الامتحانية ومدى توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب.

وتفقد هشام عثمان مدير عام العامرية بمتابعة مدرسة مصطفى الجبلي الإعدادية بنون، وتجول محمد الرفاعي مدير عام برج العرب مجمع حسن عباس حلمي الرسمي لغات ومجمع ابني بيتك ، وقام عادل حسين مدير عام العجمي بمتابعة مدارس المكس الابتدائية ، الشهيد صابر أبو العينين ، خديجة بنت خويلد.

تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

فيما تفقد بسيوني محمد مدير عام غرب عدد من المدارس من أجل متابعة لجان الإمتحانات وهي مدارس ( القباري الابتدائية، بوابة 27 ، والمفروزة ، وطاهر بك الرسمية لغات.

وتابعت علا سليمان مدير عام وسط بمتابعة مدارس الشهيد علي صالح ، والشهيدة ام صابر ، وقناة المحمودية ، وامبروزو الصناعية بنات.

وتجول سامي فضل مدير عام الجمرك مدارس الإسكندر الإعدادية ، ومجمع الشهداء رسمي لغات ، والفنار الابتدائية ، وهاني رشدي الابتدائية ، فيما قامت همت أبوكيلة مدير عام شرق بمتابعة مدارس الشهيد محمد أحمد عبده ، والشهيد عبد السلام حمادة ، وشدس الإعدادية بنات.

فيما زار شريف فتحي مدير عام المنتزه بمتابعة مدارس محمود طلعت زيادة ، وأمينة السعيد رسمي لغات وتقسيم الزهور رسمي لغات والحرمين الثانوية بنات.