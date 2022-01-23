بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- د. وائل نبيل عبدالسلام عبدالمجيد، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

- د. حمدي محمد حسين شحات، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب.

- د. ياسر فتحي حسين علي جمعة، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنيا.

- د. أمل محمد محمود محمد، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- د. طارق محمد صلاح الدين إبراهيم فتحي، عميدًا لكلية التربية الرياضة جامعة المنيا.

- د. نيفين جلال إبراهيم عيد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.

- د. شريف محمد صبري حافظ العطار، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الفيوم.

- د. هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الزقازيق.

- د. أمل فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

- د. محمود محمد عطية المسلاوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة حلوان.

- د. ميسون محمد قطب عبدالعال، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

- د. أمال مصطفى حافظ غانم، عميدًا لمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية.