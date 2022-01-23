توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، موجة من الطقس البارد، التي يتوقع أن تستمر لمدة أسبوع على الأقل، لذلك يبحث المواطنين عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وهو ما أعلنته الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال الفترة من غد الاثنين 24 يناير، حتى الأربعاء 26 من الشهر ذاته.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، على كل المناطق باردة خلال ساعات النهار، ما عدا جنوبي سيناء والصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن حالة الطقس ليلا، يؤكد الخبراء على ضرورة التزام البيوت، إذ يسود طقس شديد البرودة، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تزداد خلال الأيام المقبلة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على كل الانحاء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي السطور التالية، نعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة على كل مناطق جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.