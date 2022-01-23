دليلك الكامل لمعرض الكتاب 2022.. الموعد والمواصلات وخريطة الناشرين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة للكتاب خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «انتصار الهوية» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إذ ازدادت عمليات البحث لمعرفة شروط الدخول وخطوات حجز التذاكر ومواصلات المعرض وغير ذلك من التساؤلات.

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز الأسئلة الشائعة حول النسخة الجديدة من معرض الكتاب هذا العام التي تتمثل في الآتي:

ما مواعيد زيارة معرض الكتاب 2022؟

يفتح المعرض أبوابه للجمهور من السبت إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، والخميس من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، أما يوم الجمعة تكون مواعيد الزيارة من الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، علمًا بأن سعر التذكرة 5 جنيهات ويتم حجزها إلكترونيًا.

هل يوجد خطوط مواصلات لمعرض الكتاب 2022؟

وفي إطار تسهيل الانتقالات على الجمهور من زائري المعرض، فقد تقرر توفير خطوط أتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ53 لعام 2022 وهي كالآتي:

- الخط رقم «1»:

عبدالمنعم رياض، رمسيس، عباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

- الخط رقم «2»:

دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمي، شارع رمسيس، عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

- الخط رقم «3»:

النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

- الخط رقم «4»:

الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين الشمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب.

- الخط رقم «5»:

ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الزهر، معرض الكتاب.

- الخط رقم «6»:

صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب.

- الخط رقم «7»:

المظلات، سراء القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب.

وتم إضافة خطوط أخرى عابرة بمحور المشير وتمر بمعرض الكتاب وهي:

- الخط رقم «8»:

أحمد حلمي، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

- الخط رقم «9»:

عبد المنعم رياض، معرض الكتاب، الجامعة الأمريكية.

- الخط رقم «10»:

شرق شبرا الخيمة، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

- الخط رقم «11»:

بولاق الدكرور، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

ما هو لوكيشن معرض الكتاب؟

ويمكنك استقلال سيارتك الخاصة والوصول إلى لوكيشن مكان المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية من خلال الرابط التالي:

ما هي أماكن دور النشر بمعرض الكتاب؟

ما هي خطوات حجز تذاكر المعرض؟

ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمعرض الكتاب باتباع الخطوات الآتية:

هل يوجد شروط لدخول معرض الكتاب؟

لا يوجد شروط خاصة بدخول معرض الكتاب، إلا أنّه سيتطلب شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا فقط في حالة رغبة الزائر في حضور ندوات النشاط الثقافي داخل القاعات المغلقة.