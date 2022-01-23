طلاب «ثانية ثانوي» يشيدون بامتحان اللغة العربية: من المنصات التعليمية

أشادت عدد من الطالبات بمستوى امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني للفصل الدراسي الأول، موضحين أن الامتحان جاء في مستوى سهل ولا يشمل أي أسئلة معقدة، وغطى أجزاء المقرر الدراسي وتنوعت الأسئلة بين موضوعية واختيار من متعدد ومقالية، فضلاً عن اعتماد بعض الأسئلة على الفهم لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين طبقاً لفلسفة التعليم الجديدة.

الامتحان تكون من 40 سؤالاً مباشراً

في البداية أشادت الطالب ريتاج ياسر في الصف الثاني الثانوي، بمستوى الامتحان، مشيرة إلى أن الامتحان تكون من 40 سؤالاً مباشرًا ولا تشمل أي تعقيد وركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن مطابقتها لنوعية الأسئلة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على المنصات التعليمية وأبرزها بنك المعرفة المصري.

وأضافت «ريتاج» لـ«الوطن»، أنها استفادت من المنصات التعليمية في فهم طبيعة الأسئلة خاصة الموضوعية التي تركز على الفهم، متابعة أن مجمل الامتحان سهل ولم يشمل أي صعوبة في جميع الفروع سواء النحو أو النصوص أو القراءة المتحررة أو التعبير.

الامتحان راعى الظروف التي يمر بها العديد من الطلاب بسبب كورونا

من جانبها، أكدت الطالبة جنا أحمد، أن امتحان اللغة العربية راعى الظروف التي يمر بها العديد من الطلاب بسبب جائحة فيروس كورونا، كما جاءت الأسئلة مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، لافتة إلى أن فرع النحو اشتمل على أسئلة تراكمية من السنوات الماضية والتي ترسخ قواعد بعينها لدى الطالب يجب عليه عدم تغافلها لأهميتها.

وتابعت «جنا» لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء مباشرًا وأسئلة النصوص من الكتاب المدرسي ولم تشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي، وذلك طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مضيفة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجنة.

وفي سياق متصل، قالت الطالبة أماني محمد، إن الأسئلة جاءت مطابقة لما وفرته وزارة التربية والتعليم عبر منصاتها التعليمية ووفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، منوه إلى أنها أجابت على جميع الأسئلة في وقت أقل من المخصص للامتحان.

لم يتم رصد أي مشكلات في الامتحان من قبل الطلاب

وأكدت الإدارات التعليمية والمدارس، أنه لم يتم رصد أي مشكلات في الامتحان من قبل الطلاب، متابعة أن الامتحان عقد ورقياً طبقاً للمواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ومن جانبه قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الإدارة شددت على جميع المدارس بضرورة مراعاة الجانب النفسي لدى الطالب.

وأشار «عبده» لـ«الوطن»، إلى أن الطلاب أجاوبوا على جميع أسئلة الامتحان دون أي صعوبة، موضحاً أن جميع الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي الذي تم شرحه للطلاب في المدرسة، كما ستتم عملية تصحيح الامتحان تتم بشكل يومي.

من جانبه، أكد محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالجيزة، أن الأسئلة في حدود الطالب المتوسط وبعض الأسئلة قليلة للطالب المتفوق والوقت مناسب للإجابة على الامتحان، لافتاً إلى أن المدرسة طبقت الإجراءات الوقائية المشدد لمواجهة كورونا في جميع اللجان الامتحانية.