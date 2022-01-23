مصرع مقرئ وزوجته ونجلهما الطبيب في حادث تسمم غذائي بالبحيرة

لقي سيد أحمد عيسى قارئ القرآن، وزوجته، ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت، مصرعهم، بقرية لقانة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، فيما أصيب 9 آخرون من أفراد الأسرة في حالة إعياء كامل، بسبب وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى السموم بالإسكندرية.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بالعثور على جثة قارئ قرآن وزوجته ونجله، وإصابة 9 آخرين من أبناء أسرته بحالة إعياء شديدة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة الشيخ سيد أحمد عيسى، 56 سنة، وزوجته فردوس محمد زايد، ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى، 38 سنة، طبيب أطفال بمستشفى شبراخيت المركزي، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

نقل المصابين الـ9 لمستشفى السموم

وتم نقل 9 آخرين من أبناء أسرة الشيخ إلى مستشفى السموم بالإسكندرية لاستكمال العلاج، وتبين أنهم أحفاد المجني عليه الأول وأمهاتهم، وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تسمم غذائي، وتناول المجني عليهم والمصابين وجبة طعام فاسدة.