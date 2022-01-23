«أوقاف الأقصر» تشارك في حفل استقبال سفير الفاتيكان بإيبارشية طيبة «صور»

شارك الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف، في حفل الاستقبال الذي أقامته إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بمحافظة الأقصر للمطران نيقولاس هنري رئيس الأساقفة سفير دولة الفاتيكان بجمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي الذي تنتهجه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

سفير الفاتيكان يزور مدرسة الراهبات

شارك في حفل الاستقبال الشيخ عبد الستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، بحضور عدد من القيادات الدينية بمختلف أرجاء المحافظة.

وقبل وصوله لمحافظة الأقصر زار سفير الفاتيكان نيقولاس هنري بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا، حيث استقبله هناك محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، وبحضور نائب المحافظ حازم عمر وعدد من نواب مجلس الشعب والشورى، فضلا عن لفيف من قيادات الأقباط الكاثوليك ورجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية بمحافظة قنا.

وأشاد السفير بزيارته في محافظة قنا وبروح التسامح والتعاون الذي شاهده في كافة الطوائف المصرية فضلا عن توفر لغة الحوار بين مختلف الطوائف، بما يحقق روح الحب والتفاهم بما يعكس الصورة الحقيقة لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سفير الفاتيكان يزور قنا

وتأتي زيارة سفير الفاتيكان صعيد مصر وتحديدا محافظتي قنا والأقصر، في ظل توطيد العلاقات وفتح مجالات التعاون بين مختلف المناطق، والتأكيد على أهمية لغة الحوار بين مختلف الأديان وضرورة تحقيقها.