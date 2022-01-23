برج العذراء حظك اليوم الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج العذراء الترتيب والنظافة، فهو شخصية عملية لا يستسلم بسهولة، وهو لا يفضل الحياة في الأوهام والحياة، كما أنه من الأشخاص المفكرين، الذين يحبون النقد، ويميلون للتفكير لوقت طويل قبل اتخاذ أي قرار.

ولأصحاب المواليد برج العذراء، نرصد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

برج العذراء حظك اليوم مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء بأن عليهم الاعتناء بحساباتهم، والتفكير في خطوات المهنية، تجنبًا للأخطاء، كما يجب أن يكون هناك محاولة للموازنة بين المصروفات والدخلي الشهري.

برج العذراء حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فعليك أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إظهار المشاعر، فأنت مشوش حاليا.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء، الفنان مصطفي فهمي، وقيصر الغناء العربي كاظم الساهر، وخالد النبوي، والممثلة الهندية كارينا كابور.