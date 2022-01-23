حظك اليوم برج العذراء الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. ادرس قراراتك

برج العذراء يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج الترابية التي تتصف بالواقعية، التميز، الشدة، الصلابة، التفوق وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع غير مبشر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والمالي

تبشر عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج العذراء بأن القمر يقع في منزله الثاني، وقد يظهر اليوم أمامهم فرص، فقط عليهم أن يدرسوا جيدا قبل اتخاذ أي قرار تجنبا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا وعائليا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج العذراء، إنَّ المريخ يقع في مربع البرج، و قد يجره لذكريات حزينة.. عد للحاضر ولا تبخل بجهد أو اهتمام وقدم ما بوسعك كي لا تندم.

مشاهير برج العذراء

ومن أشهر مواليد برج العذراء، النجمة العالمية كاميرون دياز، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أغسطس، الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر، الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر، الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر، والممثلة آثار الحكيم ويوافق تاريخ ميلادها 24 أغسطس.