حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء شخصية معقدة، فهو منظم جدا ويحب البساطة والهدوء ولبق ويحب الذوق في الملبس والمشرب والمظاهر، لكنه شديد الانتقاد لدرجة تزعج محبيه والمقربين منه، فلا يستطيع أن يلتزم الصمت أمام شئ يراه ولا يعجبه فهو صريح جدا، لدرجة تتسبب في خسارته للكثير من الناس.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تشير عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إلى بعض المشاكل اليوم على الصعيد الصحي، إذ يتنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة، وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

يعتبر اليوم غير مناسب للحديث عن حياتك وأخبارك، لذا عليك التزام السرية والكتمان.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والفنان حسين الجسمي، والمطرب كاظم الساهر، والفنان عادل إمام والمطرب هشام عباس والمذيعة هالة سرحان والمطربة الراحلة ذكرى والمطرب اللبناني وائل كفوري.