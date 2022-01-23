«الصحة العالمية»: مليار فرد في أفريقيا لم يحصلوا على لقاحات كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، إنّ عدد الإصابات على مستوى العالم وصل إلى 320 مليون إصابة و5.5 مليون وفاة من كورونا، موضحًا أن الإقليم سجل 18.3 مليون إصابة مؤكدة و319 ألف حالة وفاة، لافتًا إلى أن إقليم أفريقيا لم يحصل 85% من سكانه على لقاحات كورونا بما يعادل مليار فرد، بينما الدول ذات المقدرات الفنية والمالية تمنح مواطنيها الجرعة التنشيطية.

وأضاف المنظري، في تصريحات مع الإعلامية الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة on: «هذه الأعداد مخيفة ومقلقة، لكن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة بين الأفراد، وإصاباته تتراوح من دون أعراض وبخاصة في فئة الشباب إلى أعراض خفيفة ومتوسطة».

الخوف من ظهور متحورات أخرى

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، على ضرورة الحذر لأن الخوف من ظهور متحورات أخرى لا يمكن التنبؤ بمدى شدة انتشارها بين الأفراد وبخاصة الإصابات والوفيات الناتجة عنها، موضحًا أن التحور صفة أساسية من صفات الفيروسات وتزيد بزيادة انتشار الفيروسات.

نراقب التحورات عن كثب

وواصل: «نراقب التحورات عن كثب وقُرب، وهناك متحورات مثيرة للقلق مثل أوميكرون، وهناك متحورات مثيرة للاهتمام ولم تصل إلى درجة القلق»، موضحًا أنه يجب التعامل مع متحور أوميكرون لأنه سريع الانتشار، وإذا أصاب الحاصلين على التطعيم فإن شدة الإصابة تكون خفيفة ونسبة الوفيات منخفضة للغاية مقارنة بغير المطعمين.